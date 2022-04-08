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СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

Пятница, 8 апреля 2022, 21:05

Два офицера Управления КГБ по Гомельской области погибли, подорвавшись на противотанковой мине. 

Источник: "Наша Ніва" со ссылкам на неназванные источники.

Дословно: "Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. 

Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами".

Детали: Согласно информации, на следы лагеря наткнулся лесник при обходе, заметил коробки с боеприпасами и сообщил, "куда надо".

Дословно: "В результате лесники увезли двух офицеров Гомельского управления КГБ показывать место находки, и те подорвались, вероятно, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю. Пострадали ли при этом лесники, нам неизвестно, а два КГБиста погибли.

Что еще важно: Издание отмечает, что ранее белорусская служба Радио "Свобода" сообщала, что в Мозыре наблюдали похоронную процессию, которая вышла из двора районного отдела КГБ. 

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Собеседники журналистов рассказывали о загадочном подрыве сотрудника на мине, но не знали деталей.

По информации "Нашай Нівы" один из погибших — это 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий.

Официальной информации о происшествии в государственных СМИ не было.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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