СМИ: Два белорусских офицера подорвались на российской мине в Гомельской области

Два офицера Управления КГБ по Гомельской области погибли, подорвавшись на противотанковой мине.

Источник: "Наша Ніва" со ссылкам на неназванные источники.

Дословно: "Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем.

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Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами".

Детали: Согласно информации, на следы лагеря наткнулся лесник при обходе, заметил коробки с боеприпасами и сообщил, "куда надо".

Дословно: "В результате лесники увезли двух офицеров Гомельского управления КГБ показывать место находки, и те подорвались, вероятно, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю. Пострадали ли при этом лесники, нам неизвестно, а два КГБиста погибли.

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Что еще важно: Издание отмечает, что ранее белорусская служба Радио "Свобода" сообщала, что в Мозыре наблюдали похоронную процессию, которая вышла из двора районного отдела КГБ.

Собеседники журналистов рассказывали о загадочном подрыве сотрудника на мине, но не знали деталей.

По информации "Нашай Нівы" один из погибших — это 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий.

Официальной информации о происшествии в государственных СМИ не было.