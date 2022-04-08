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На территории РФ запретили деятельность 15 международных организаций

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 22:54
На территории РФ запретили деятельность 15 международных организаций
фото иллюстартивное: getty images

Российское министерство юстиции лишило регистрации представительства 15 международных организаций, 8 из которых являются немецкими.

Источник: российское издание "РБК", twitter-страница HRW

Детали: Российский минюст запретил следующие организации:

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  • Американский Фонд Карнеги за международный мир, занимавшийся вопросами международных отношений
  • международная правозащитная организация Amnesty International
  • международная правозащитная организация Human Rights Watch
  • филиал немецкого "Фонда Фридриха Науманна за свободу", курировавшего деятельность в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
  • филиал немецкого "Фонда имени Фридриха Эберта", аффилированный с немецкой Социал-демократической партией
  • представительство немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра, аффилированного с немецкой партией "ХДС/ХСС"
  • филиал немецкого "Фонда Ханнса Зайделя", который организовал площадки для дискуссий российских и немецких политиков и предоставлял стипендии для обучения в Германии россиянам
  • филиал "Фонда им. Розы Люксембург", аффилированный с немецкой партией "Левых"
  • филиал немецкого фонда имени Генриха Бёлля, аффилированный с немецкой партией "Союз 90/Зеленые"
  • представительство Немецкого научно-исследовательского общества, курировавшего сотрудничество немецких и российских ученых
  • представительство швейцарского "Фонда Ага Хана"
  • представительство ассоциации "Вспульнота Польска", которая занималась укреплением связей польской диаспоры с Польшей
  • представительство американского "Института международного образования"

В заявлении минюста объяснили, что в деятельности упомянутых организаций было выявлено нарушение российского законодательства.

Human Rights Watch объясняют это решение российских властей с репрессиями против того, что организация освещала военные преступления российских оккупантов на территории Украины и проводила беспристрастный анализ военной ситуации по соблюдению прав человека.

Представительница российского отделения Amnesty International Наталья Звягина заявила, что они хотят еще попытаться побороться за свое присутствие в РФ, и пока официально решения минюста не получали. Она предположила, что российские власти создавали искусственные требования по некоторой отчетности, и, возможно, дело в бюрократических неточностях.

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Предыстория:

  • 4 марта в России был принят закон, запрещающий употреблять слово "война" в отношении российского военного вторжения в Украину и предусматривающий уголовную ответственность для физических и юридических лиц, распространяющих правдивые факты о российско-украинской войне.
  • Еще в начале марта в России закрыли деятельность всех западных медиа, включая общественные вещатели других стран, как ВВС.

Темы: Росcияцензураправа человекаорганизации
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