На территории РФ запретили деятельность 15 международных организаций

Российское министерство юстиции лишило регистрации представительства 15 международных организаций, 8 из которых являются немецкими.

Источник: российское издание "РБК", twitter-страница HRW

Детали: Российский минюст запретил следующие организации:

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Американский Фонд Карнеги за международный мир, занимавшийся вопросами международных отношений

международная правозащитная организация Amnesty International

международная правозащитная организация Human Rights Watch

филиал немецкого "Фонда Фридриха Науманна за свободу", курировавшего деятельность в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

филиал немецкого "Фонда имени Фридриха Эберта", аффилированный с немецкой Социал-демократической партией

представительство немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра, аффилированного с немецкой партией "ХДС/ХСС"

филиал немецкого "Фонда Ханнса Зайделя", который организовал площадки для дискуссий российских и немецких политиков и предоставлял стипендии для обучения в Германии россиянам

филиал "Фонда им. Розы Люксембург", аффилированный с немецкой партией "Левых"

филиал немецкого фонда имени Генриха Бёлля, аффилированный с немецкой партией "Союз 90/Зеленые"

представительство Немецкого научно-исследовательского общества, курировавшего сотрудничество немецких и российских ученых

представительство швейцарского "Фонда Ага Хана"

представительство ассоциации "Вспульнота Польска", которая занималась укреплением связей польской диаспоры с Польшей

представительство американского "Института международного образования"

В заявлении минюста объяснили, что в деятельности упомянутых организаций было выявлено нарушение российского законодательства.

Human Rights Watch объясняют это решение российских властей с репрессиями против того, что организация освещала военные преступления российских оккупантов на территории Украины и проводила беспристрастный анализ военной ситуации по соблюдению прав человека.

Представительница российского отделения Amnesty International Наталья Звягина заявила, что они хотят еще попытаться побороться за свое присутствие в РФ, и пока официально решения минюста не получали. Она предположила, что российские власти создавали искусственные требования по некоторой отчетности, и, возможно, дело в бюрократических неточностях.

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