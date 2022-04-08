На территории РФ запретили деятельность 15 международных организаций
Российское министерство юстиции лишило регистрации представительства 15 международных организаций, 8 из которых являются немецкими.
Источник: российское издание "РБК", twitter-страница HRW
Детали: Российский минюст запретил следующие организации:
- Американский Фонд Карнеги за международный мир, занимавшийся вопросами международных отношений
- международная правозащитная организация Amnesty International
- международная правозащитная организация Human Rights Watch
- филиал немецкого "Фонда Фридриха Науманна за свободу", курировавшего деятельность в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане
- филиал немецкого "Фонда имени Фридриха Эберта", аффилированный с немецкой Социал-демократической партией
- представительство немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра, аффилированного с немецкой партией "ХДС/ХСС"
- филиал немецкого "Фонда Ханнса Зайделя", который организовал площадки для дискуссий российских и немецких политиков и предоставлял стипендии для обучения в Германии россиянам
- филиал "Фонда им. Розы Люксембург", аффилированный с немецкой партией "Левых"
- филиал немецкого фонда имени Генриха Бёлля, аффилированный с немецкой партией "Союз 90/Зеленые"
- представительство Немецкого научно-исследовательского общества, курировавшего сотрудничество немецких и российских ученых
- представительство швейцарского "Фонда Ага Хана"
- представительство ассоциации "Вспульнота Польска", которая занималась укреплением связей польской диаспоры с Польшей
- представительство американского "Института международного образования"
В заявлении минюста объяснили, что в деятельности упомянутых организаций было выявлено нарушение российского законодательства.
Human Rights Watch объясняют это решение российских властей с репрессиями против того, что организация освещала военные преступления российских оккупантов на территории Украины и проводила беспристрастный анализ военной ситуации по соблюдению прав человека.
Представительница российского отделения Amnesty International Наталья Звягина заявила, что они хотят еще попытаться побороться за свое присутствие в РФ, и пока официально решения минюста не получали. Она предположила, что российские власти создавали искусственные требования по некоторой отчетности, и, возможно, дело в бюрократических неточностях.
Предыстория:
- 4 марта в России был принят закон, запрещающий употреблять слово "война" в отношении российского военного вторжения в Украину и предусматривающий уголовную ответственность для физических и юридических лиц, распространяющих правдивые факты о российско-украинской войне.
- Еще в начале марта в России закрыли деятельность всех западных медиа, включая общественные вещатели других стран, как ВВС.