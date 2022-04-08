Зеленский: Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения

Президент Владимир Зеленский считает неправильной ту мягкость, с которой некоторые представители Запада относятся к российскому государству.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Считаю неправильной ту мягкость, с которой некоторые на Западе до сих пор относятся к российскому государству. Мы знаем, кто постоянно пробует смягчить санкционные предложения.

Реклама:

И мы сделаем все, чтобы наконец-то в Европе поняли: в любом случае придется вводить против России действительно принципиальные и действительно сильные санкции. А не какое-нибудь частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-нибудь частичное ограничение русского мореходства.

Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что Россия делает против украинцев и против свободы в Европе".