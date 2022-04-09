Воздушные силы рассказали об уничтоженных целях противника и сбитии нового БпЛА РФ

Воздушные силы ВС Украины в пятницу уничтожили три вражеских цели, а накануне – новейший ударный беспилотник оккупантов.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "8 апреля зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели: крылатую ракету, БпЛА и один вертолет. Кроме того, есть информация по операции Объединенных сил об уничтожении еще одного вертолета рашистов".

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Детали: Кроме этого, по словам Игната, 7 апреля – был сбит новейший ударный БпЛА оккупантов – "Орион". Он может работать как ударная единица – нести ракетное вооружение и корректируемые бомбы или другие боеприпасы.

Также спикер ПС ВСУ напомнил, что Украина получает первую помощь от стран-партнеров НАТО – зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение украинских Воздушных сил.

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