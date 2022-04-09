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В Сумской области ремонтная бригада одорвалась на мине – глава ОВА

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 05:12
Живицкий, скриншот

В Сумской области бригада "Сумыоблэнерго" подорвалась на мине, в результате чего погиб человек.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "7 апреля на мине взорвалась ремонтная бригада "Сумыоблэнерго".

Они поехали по дороге, которая еще не была обследована…

Автомобиль взорвался на мине. К сожалению, один из сотрудников этой ремонтной бригады погиб.

Двое получили тяжелые ранения. И двое – контузию.

Автомобиль задним колесом наехал на противотанковую мину".

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Темы: Сумская областьвойнавзрыв
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