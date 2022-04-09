В Сумской области ремонтная бригада одорвалась на мине – глава ОВА
Суббота, 9 апреля 2022, 05:12
В Сумской области бригада "Сумыоблэнерго" подорвалась на мине, в результате чего погиб человек.
Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "7 апреля на мине взорвалась ремонтная бригада "Сумыоблэнерго".
Они поехали по дороге, которая еще не была обследована…
Автомобиль взорвался на мине. К сожалению, один из сотрудников этой ремонтной бригады погиб.
Двое получили тяжелые ранения. И двое – контузию.
Автомобиль задним колесом наехал на противотанковую мину".
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