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Боррель объяснил, как и почему ЕС возвращает свое представительство в Киев

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 07:31

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Жешув, теперь снова будет осуществляться из Киева.

Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС, пишет "Европейская правда".

Боррель сделал свое объявление во время визита в Киев в пятницу.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более прямо и тесно работать с украинскими властями", - сказал Боррель.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал верховного представителя Борреля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен во время их совместного визита в Киев в пятницу.

Он останется в столице, чтобы снова открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.

"Во время нашего пребывания в Киеве мы воочию убедились в способности украинской администрации обеспечить эффективное и полноценное функционирование государственных и правительственных структур, несмотря на очень сложные обстоятельства.

Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", – добавил глава дипломатии ЕС.

Делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения, когда атаки на Киев и его пригород усилились.

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После эвакуации представительство ЕС работало в Жешуве, откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации по-прежнему будут работать оттуда и будут продолжать эти усилия по сотрудничеству.

Темы: ЕСУкраинадипломатические отношенияКиев
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