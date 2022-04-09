Боррель объяснил, как и почему ЕС возвращает свое представительство в Киев
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Жешув, теперь снова будет осуществляться из Киева.
Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС, пишет "Европейская правда".
Боррель сделал свое объявление во время визита в Киев в пятницу.
Глава представительства ЕС Матти Маасикас сопровождал верховного представителя Борреля и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен во время их совместного визита в Киев в пятницу.
Он останется в столице, чтобы снова открыть помещение представительства и оценить условия для постепенного возвращения всех сотрудников представительства в Киев.
Возвращение нашей делегации в Киев обеспечит еще лучшее взаимодействие с правительством и большую поддержку украинского народа", – добавил глава дипломатии ЕС.
Делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения, когда атаки на Киев и его пригород усилились.
После эвакуации представительство ЕС работало в Жешуве, откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации по-прежнему будут работать оттуда и будут продолжать эти усилия по сотрудничеству.