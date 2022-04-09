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Правительство ожидает предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС в июне

Суббота, 9 апреля 2022, 12:18

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

Об этом Стефанишина рассказала в субботу в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", - написала Стефанишина.

Вице-премьер добавила, что статус кандидата является частью "нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины".

Ожидание Стефанишиной связано с тем, что в июне запланировано проведение саммита лидеров Европейского Союза, на котором может быть принято решение.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.

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По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, который получила Украина, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.

"Когда мы заключали соглашение об ассоциации или когда присоединялись к системе ENTSO-E, мы предоставляли Еврокомиссии информацию о том, что происходит в Украине, в каком состоянии экономика, энергетика в случае ENTSO-E, поэтому нам осталось подать в Европейскую комиссию только приблизительно 30% такой информации", - цитирует Жовкву в эфире телемарафона "Укринформ".

28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру.

Подробно о процедуре вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину к членству в ЕС.

Темы: ЕСУкраина
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