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Запрет "георгиевской ленты" в Молдове оказался не окончательным

Суббота, 9 апреля 2022, 12:40

Запрет использования георгиевской ленты, символов Z и V в Молдове еще не вступил в силу, соответствующий законопроект должен пройти еще третье чтение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов военной агрессии, 7 апреля парламент Молдовы принял во втором чтении.

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По словам депутата от партии "Действие и солидарность" (PAS) Мариана Раду, поправки, предусматривающие ответственность за использование символов, связанных с актами военной агрессии, которые на брифинге 7 апреля представил депутат PAS Лилиан Карп, включили в принятое во втором чтении крупного законопроекта о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

По сложности проекта он должен пройти не два, а три чтения в парламенте, пояснил Мариан.

Инициатива PAS предусматривает включение в Кодекс о правонарушениях новой статьи за использование символов военной агрессии и поправки в Закон о противодействии экстремистской деятельности.

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Депутаты от PAS предлагают за "распространение, изготовление, сбыт, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также пропаганду или прославление таких действий" граждан штрафом от 90 до 180 условных единиц (от 4500 до 9000 леев) или неоплачиваемым трудом от 30 до 60 часов. Чиновникам грозит штраф от 180 до 360 условных единиц, юридическим лицам – от 360 до 600 условных единиц".

Общеизвестными атрибутами и символами военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, а также пропаганды для прославления этих действий предлагают считать:

- цветные флаги и ленты (черно-оранжевая двухцветная лента);

— символы (графика, буквы или цифры и их сочетания), значки, униформу, лозунги, поздравления и любые другие подобные знаки отличия, используемые участниками актов военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, а также лицами, не будучи участниками боевых действий, способствуют освещению в СМИ и распространению в обществе идей подстрекательства, оправдания, прославления актов военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности.

Общеизвестный характер таких атрибутов и символов, говорится в проекте, признается только в тех случаях, когда эти атрибуты и символы объективно известны широкой общественности на международном и местном уровне.

Авторы проекта предлагают прописать в законе оговорки: не являются общеизвестными атрибутами и символами, которые используются в контексте военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности, ленты и символы, которые являются частью знаков, медалей и орденов Второй мировой войны.

В пресс-службе парламента затруднились ответить на вопрос, когда состоится рассмотрение закона в третьем, окончательном чтении.

Напомним, партия "Действие и солидарность" (PAS) на своей странице в Facebook сообщила 7 апреля, что в Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V, которые российские войска используют при вторжении в Украину.

Темы: Молдова
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