Венгрия говорит, что оплата за российский газ в рублях не нарушит санкции ЕС

Венгрия настаивает, что оплата в рублях за российский газ не означает обход международной политики санкций.

Об этом заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Не существует единой процедуры государственных закупок для закупки газа и нефти для стран-членов Европейского Союза, поэтому Венгрия придерживается контрактов, заключенных с Россией по газу и нефти. Согласно этим контрактам, это технический вопрос, какое назначение мы платим. Никакой санкционной политики это не обходит", - сказал Ковач.

По его словам, экономика и население Венгрии на 85 процентов зависят от российского газа, и пока нет другого решения по поставкам газа и нефти.

"Мы видим очень сильную риторику из разных уголков ЕС и Украины, что мы должны остановить это, это невозможно", - сказал Ковач.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила в пятницу, что если Венгрия будет платить за российский газ в рублях, это нарушит санкции ЕС против России.

Орбан заявил, что Венгрия готова рассчитываться на российский газ в рублях, если об этом попросит Москва.