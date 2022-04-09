Италия возобновит работу посольства в Киеве после католической Пасхи

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о намерении возобновить работу своего посольства в Киеве сразу после Пасхи (22 апреля).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

"Мы были последними, кто покинул Киев, и мы будем одними из первых, кто вернется", - сказал министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи по Украине в субботу.

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"В то же время, мы должны усилить дипломатическое давление, чтобы посадить Путина за стол переговоров и достичь прекращения огня".

МИД Италии объявил о переводе своего посольства из Киева во Львов 1 марта.

Напомним, во время визита в Киев 8 апреля верховный представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Жешув, теперь снова будет осуществляться из Киева.