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ЕС обязал фуры из РФ и Беларуси покинуть свою территорию до 16 апреля

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 14:50

Российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, предписано покинуть территорию блока до 16 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении Совета ЕС, опубликованном 9 апреля.

"Любому автомобильному транспортному предприятию, созданному в России, запрещается перевозить грузы автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом" - говорится в документе, который вступил в силу 9 апреля.

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Аналогичное решение действует в отношении Беларуси.

Запрет не применяется до 16 апреля 2022 к перевозке грузов, начатой ​​до 9 апреля 2022 года.

Как сообщалось, Финляндия закрыла въезд в страну для всех грузовых транспортных средств с российскими и белорусскими номерами.

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На этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрещение любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

Исключения предоставляются ряду продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Исключение также составляют товары, движущиеся по территории стран ЕС между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Темы: транспортЕвропа
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