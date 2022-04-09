Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС обязал фуры из РФ и Беларуси покинуть свою территорию до 16 апреля

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 14:50

Российские и белорусские грузовики, находившиеся на территории ЕС по состоянию на 9 апреля, предписано покинуть территорию блока до 16 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении Совета ЕС, опубликованном 9 апреля.

"Любому автомобильному транспортному предприятию, созданному в России, запрещается перевозить грузы автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом" - говорится в документе, который вступил в силу 9 апреля.

Аналогичное решение действует в отношении Беларуси.

Запрет не применяется до 16 апреля 2022 к перевозке грузов, начатой ​​до 9 апреля 2022 года.

Как сообщалось, Финляндия закрыла въезд в страну для всех грузовых транспортных средств с российскими и белорусскими номерами.

На этой неделе ЕС утвердил новый пакет санкций, предусматривающий запрещение любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

ВИДЕО ДНЯ

Исключения предоставляются ряду продуктов, таких как фармацевтическая, медицинская, сельскохозяйственная и пищевая продукция, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

Исключение также составляют товары, движущиеся по территории стран ЕС между Калининградской областью и основной территорией РФ.

Темы: транспортЕвропа
Главное сегодня

Путин — австрийскому канцлеру: Было бы лучше, если бы война скорее закончилась

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ

В России задержали Суркова – экс-депутат Думы

Все новости...
транспорт
Киев: возобновила работу станция метро "Берестейская", пустили троллейбусы
Временную переправу в Стоянке на трассе Киев-Чоп построят через две недели
Румыния отменяет все требования по разрешениям для украинских перевозчиков
Последние новости
06:43
Украина предложила "иранскую модель" санкций против "Газпрома"
06:34
Пентагон в WP: Россия усилила свои позиции вокруг Донецка
05:35
Путин — австрийскому канцлеру: Было бы лучше, если бы война скорее закончилась
05:06
Лондон отреагировал на сообщения о химическом оружии в Мариуполе: Проверяем
04:27
Николаевщина: Россияне атаковали украинские позиции, притворяясь эвакуированными гражданскими
03:29
Бельгия снова открывает посольство в Киеве
02:30
Пентагон о химическом оружии в Мариуполе: Пока не можем подтвердить
01:57
Верещук: Оккупанты пленили 1700 украинских военных и гражданских
01:45
Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
01:37
Погибли 16 собак. История Гостомельского приюта, пережившего российскую оккупацию
Все новости...