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Канцлер Австрии: санкции ЕС будут ужесточаться, пока война не прекратится

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 16:08
Карл Негаммер и Владимир Зеленский в Киеве 9 апреля, фото ОП

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

По его словам, Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями.

"Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их в себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно", - заявил Негаммер.

"Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний", - подчеркнул он.

В то же время канцлер признал, что нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.

Также Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными.

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Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против РФ, однако эмбарго на импорт угля начнет действовать с августа.

Темы: Австриясанкциивойна
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