Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канцлер Австрии: санкции ЕС будут ужесточаться, пока война не прекратится

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 16:08
Канцлер Австрии: санкции ЕС будут ужесточаться, пока война не прекратится
Карл Негаммер и Владимир Зеленский в Киеве 9 апреля, фото ОП

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России, пока война не прекратится.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

По его словам, Австрия является нейтральной страной в военном плане, но не может согласиться с происходящими преступлениями.

Реклама:

"Это значит, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС, вводит их в себя. И Австрия поддерживает Украину там, где это Украине наиболее нужно", - заявил Негаммер.

"Мы будем ужесточать санкции в рамках ЕС, пока война не прекратится. Сейчас был принят еще один пакет санкций, и он будет не последний", - подчеркнул он.

В то же время канцлер признал, что нынешние санкции недостаточны, потому что украинцы продолжают гибнуть.

ВИДЕО ДНЯ

Также Негаммер заявил, что Австрия прилагает усилия, чтобы были созданы гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и чтобы эти коридоры были надежными.

Напомним, 8 апреля ЕС утвердил пятый пакет санкций против РФ, однако эмбарго на импорт угля начнет действовать с августа.

Темы: Австриясанкциивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Австрия
Австрийская страховая компания Uniqa уходит с российского рынка
Смертельное ДТП с украинцами в Австрии: водителем микроавтобуса был отец погибших детей
В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: