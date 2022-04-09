Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый ракетный удар по жилмассиву Харькова: спасены 12 человек, информация о жертвах уточняется

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 17:59
Новый ракетный удар по жилмассиву Харькова: спасены 12 человек, информация о жертвах уточняется
фото ГСЧС

Российские войска ударили ракетами по жилому массиву Харькова, спасатели эвакуировали и спасли 12 человек, информация о жертвах уточняется.

Источник: Харьковское управление ГСЧС

Детали: 9 апреля враг нанес очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов города Харькова.

Реклама:

В результате этого преступления потерпела серьезные разрушения жилая 5-этажка. К месту происшествия направили спасателей.

Сообщается, что из квартир одного из подъездов, претерпевшего наибольшие разрушения, ГСЧСники спасли 7 человек и эвакуировали восьмерых.

Информация о погибших уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Харьков
В Харькове провели марш ХарьковПрайд без скопления людей
В Харькове часть учеников будут учиться в метро
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: