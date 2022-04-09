Новый ракетный удар по жилмассиву Харькова: спасены 12 человек, информация о жертвах уточняется

Российские войска ударили ракетами по жилому массиву Харькова, спасатели эвакуировали и спасли 12 человек, информация о жертвах уточняется.

Источник: Харьковское управление ГСЧС

Детали: 9 апреля враг нанес очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов города Харькова.

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В результате этого преступления потерпела серьезные разрушения жилая 5-этажка. К месту происшествия направили спасателей.

Сообщается, что из квартир одного из подъездов, претерпевшего наибольшие разрушения, ГСЧСники спасли 7 человек и эвакуировали восьмерых.

Информация о погибших уточняется.