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В Харьковской области россияне расстреляли лесника

Алена МазуренкоСуббота, 9 апреля 2022, 18:46
В Харьковской области россияне расстреляли лесника

Российские оккупанты расстреляли машину директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева, когда он возвращался домой.

Источник: Facebook-страница Харьковского управления лесного и охотничьего хозяйства

Дословно: "От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство".

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8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия.

Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте".

Темы: ХарьковРосcиявойнаоккупация
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