В Харьковской области россияне расстреляли лесника
Суббота, 9 апреля 2022, 18:46
Российские оккупанты расстреляли машину директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева, когда он возвращался домой.
Источник: Facebook-страница Харьковского управления лесного и охотничьего хозяйства
Дословно: "От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство".
8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия.
Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте".
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