Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области россияне расстреляли лесника

Мазуренко Алена Суббота, 9 апреля 2022, 18:46

Российские оккупанты расстреляли машину директора ГП "Волчанское лесное хозяйство" Сергея Пиева, когда он возвращался домой.

Источник: Facebook-страница Харьковского управления лесного и охотничьего хозяйства

Дословно: "От рук российских оккупантов погиб Пиев Сергей Николаевич, директор государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство".

8 апреля возвращаясь домой после рабочего дня его машина была расстреляна из стрелкового оружия.

Из-за многочисленных ранений Сергей Николаевич скончался на месте".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХарьковРосcиявойнаоккупация
Главное сегодня

Информация о химоружии в Мариуполе проверяется, могли быть фосфорные боеприпасы - МОУ

видеоМорпехи из Мариуполя: Мы не сдавали позиций, помните цену этого сопротивления

Австрийский канцлер рассказал, что услышал от Путина на встрече тет-а-тет

обновленоРоссияне сбросили на Мариуполь неизвестный яд – Азов

Байден не планирует ехать в Киев вслед за Джонсоном – Белый дом

Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе - ISW

Все новости...
Харьков
Новый ракетный удар по жилмассиву Харькова: спасены 12 человек, информация о жертвах уточняется
Как найти родственников из Бучи и других пострадавших от россиян городов: советы
Дворничиха в красном комбинезоне тащит ракету к мусорке. На Харьковском фронте без перемен
Последние новости
10:26
Британия рассматривает "все варианты" ответа в случае подтверждения химатаки РФ в Мариуполе
10:26
В российских магазинах начались перебои с поставками сантехники и строительной химии
10:25
видеоПод Киевом возобновляют движение по Житомирской трассе
10:09
Информация о химоружии в Мариуполе проверяется, могли быть фосфорные боеприпасы - МОУ
10:08
Nokia уходит с российского рынка
10:08
Запорожье: оккупанты принудительно отправляют мужчин в военкоматы и «народную милицию»
09:47
На вторник согласовали 9 гумкоридоров, в том числе из Мариуполя
09:39
Офис президента об оружии: ЕС ускоряется, но нужно еще быстрее
09:30
В Киеве возобновили движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов
09:30
Число детских жертв от рук России снова возросло – минимум 186 погибших
Все новости...