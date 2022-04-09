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Запорожская область: ВСУ и тероборона уничтожили вражеский танк

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 19:45
фото Запорожской ОВА

Подразделения ВСУ и теробороны уничтожили вражеский танк и автомобиль ремонта бронетехники в Запорожской области.

Источник: Запорожская ОВА

Дословно: "Подразделение Запорожской отдельной бригады территориальной обороны во взаимодействии с другим подразделением ВСУ уничтожили танк Т-72 и автомобиль ремонта бронетехники МТО-80 оккупационных войск южнее села Малиновка".

Детали: В ОВА рассказали подробности происшествия.

Разведчики ночью заметили шум недалеко от линии фронта, проверили обстановку и выяснили, что танк Т-72 застрял или вышел из строя. Рядом с ним, вероятно, для ремонта, была мастерская МТО-80 на базе ЗиЛ-131.

 

С помощью трех "мух" украинцы обезвредили танк. А с помощью РПГ была уничтожена мастерская.

Темы: Запорожская областьвойнаВооруженные силы
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