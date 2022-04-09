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Утренний взрыв в Одесской области: проверяется версия диверсии

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 20:09
Максим Марченко, скриншот видео

В результате взрыва в Черноморске Одесской области пострадавших нет, проверяется версия диверсии.

Источник: глава Одесской ОВА Максим Марченко в видеообращении в Telegram

Прямая речь: "Утром в городе Черноморск раздался взрыв в одной из нежилых построек. К счастью, пострадавших нет.

Причины взрыва устанавливаются и уточняется информация о возможной диверсии".

Что предшествовало: В субботу утром мэр Черноморска в Одесской области Василий Гуляев сообщил, что в городе прогремел взрыв. Он попросил жителей по возможности не подходить к окнам и спуститься в бомбоубежища.

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Темы: Одесская областьвзрыв
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