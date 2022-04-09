Россияне отпустили автобусы гумконвоя, которые удерживали три дня в Мелитополе

Российские войска отпустили автобусы гуманитарного конвоя, которые удерживали три дня в Мелитополе, на Запорожье.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров в видеообращении.

Прямая речь: "После трех дней мучений эвакуация из Мелитополя началась".

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Детали: Федоров напомнил, что 6 апреля гуманитарный конвой отправили в Мелитополь. Он должен был разгрузить лекарства и продукты для жителей города и забрать в Запорожье желающих эвакуироваться.

Прямая речь: "Российские оккупанты сначала заблокировали колонну с гуманитарным грузом на блокпосту в Васильевке, заставили там ночевать. Затем заблокировали ее на въезде в город Мелитополь и заставили не ночевать, а передать автобусы. В 9 вечера пришли, пересадили всех водителей в один автобус и отобрали и гуманитарный груз, предназначенный для жителей Мелитополя, и саму технику".

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Детали: 9 апреля российские военные вернули автобусы, но запретили им заезжать в город, поэтому всем желающим эвакуироваться пришлось в течение часа из центра города, где практически не работает общественный транспорт, добираться до выезда из Мелитополя.

Прямая речь: Сейчас эти автобусы едут в Запорожье. Не знаю, сколько еще будет нечеловеческих поступков со стороны РФ на блокпостах, сколько они будут мучить и осматривать наших людей. (...) Хочу отметить, что заблокированы наши автобусы были на предприятии "Агат", непосредственными руководителями которого являются Галина Данильченко и Евгений Балицкий".

Что еще важно: Медикаменты по гуманитарному грузу доставили в медицинские учреждения, поэтому в роддоме Мелитополя, у ТМО есть запасы лекарств для оказания первой медицинской помощи. В то же время медицинским директором ТМО оккупанты назначили некомпетентного коллаборанта.