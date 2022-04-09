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Зеленский анонсировал возвращение в Украину одной из главных святынь

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 22:33
Владимир Зеленский, фото ОП

Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской, икона святого Николая (Мокрого) вернется в Украину.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "В Украину вернется одна из наших главных святынь, одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси.

Мы долго трудились, чтобы вернуть ее. Она была увезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в святой Софии".

Детали: Зеленский поблагодарил за это решение иерархов, духовенство и верных Украинской православной церкви США.

"Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше, все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", - подчеркнул президент.

Темы: религияцерковьЗеленский
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