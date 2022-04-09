Зеленский анонсировал возвращение в Украину одной из главных святынь

Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской, икона святого Николая (Мокрого) вернется в Украину.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "В Украину вернется одна из наших главных святынь, одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси.

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Мы долго трудились, чтобы вернуть ее. Она была увезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в святой Софии".

Детали: Зеленский поблагодарил за это решение иерархов, духовенство и верных Украинской православной церкви США.

"Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше, все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", - подчеркнул президент.