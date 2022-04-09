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Зеленский о Джонсоне: "Он уже вписал себя в историю"

Мазуренко Алена Суббота, 9 апреля 2022, 22:34
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своим лидерством в помощи Украине уже вписал себя в историю.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Для меня было большой честью от вашего имени, от имени всех украинцев, приветствовать в нашей столице, на Банковой, искреннего друга Украины – премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Его визит в наше государство демонстрирует максимально наглядно – свободе нет препятствий. Для лидерства нет помех. Борис был среди тех, кто не колебался ни минуты поддерживать ли Украину.

Лидерство Великобритании в предоставлении нашему государству необходимой помощи, прежде всего оборонной, а также лидерство в санкционной политике – навсегда в истории. В истории защиты демократии, в истории защиты Европы. Украина всегда будет благодарна за это – и Борису, и Британии".

Детали: По его словам, Джонсон приехал в Киев с новым пакетом финансовой и оборонной поддержки для Украины.

Кроме того, Джонсон рассказал, что после войны Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

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Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобританияУкраина
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