"Азов" нанес удар по позициям, откуда РФ вела минометный обстрел

Бойцы полка Нацгвардии "Азов" доложили об уничтожении техники и боекомплекта РФ в субботу, 9 апреля.

Источник: "Азов" в Telegram.

Дословно: бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов".

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.