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"Азов" нанес удар по позициям, откуда РФ вела минометный обстрел

Суббота, 9 апреля 2022, 22:41

Бойцы полка Нацгвардии "Азов" доложили об уничтожении техники и боекомплекта РФ в субботу, 9 апреля.

Источник: "Азов" в Telegram.

Дословно: бойцы полка "Азов" эффективно отработали по позициям российских оккупантов, откуда они вели минометный огонь. Повреждены, без возможности дальнейшей эксплуатации, КРАЗы противника и уничтожены БК оккупантов".

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Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: АзовМариуполь
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