Из-за войны в Украине продукты подорожают почти во всем мире – ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что индекс цен на продовольствие с февраля по март вырос на рекордные 12,6%, частично из-за потрясений от войны, которую развязала Россия против Украины.

Источник: Голос Америки

Дословно генеральный директор ФАО Цюй Дунъю: "В последнее время цены на базовые продукты питания такие как пшеница и растительные масла, резко растут, что влечет за собой чрезвычайные траты для мировых потребителей, особенно для самых бедных.

На Украину и Россию приходится около трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и около 80% экспорта подсолнечного масла. А такие страны как Египет и Ливан импортируют более 70% пшеницы от двух враждующих государств. Влияние этого конфликта ощутят почти во всем мире".

Детали: Он предупредил, что уязвимые потребители и страны столкнутся со снижением покупательной способности из-за роста цен на продукты питания и роста цен на топливо.

Цюй Дунъю констатировал, что среди прочего растут цены также на удобрения. Это может привести к сокращению использования удобрений и уменьшению урожайности.

В ФАО говорят, что перебои в экспорте и потери из-за российского вторжения в Украину всколыхнули мировой рынок.

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Справка: Индекс цен на продукты питания, созданный в 1990 году, отслеживает цены на зерновые, растительные масла, мясо, молочные продукты и сахар.