Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за войны в Украине продукты подорожают почти во всем мире – ООН

Суббота, 9 апреля 2022, 23:17
Из-за войны в Украине продукты подорожают почти во всем мире – ООН
Продуктовый магазин, фото Getty Images

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщает, что индекс цен на продовольствие с февраля по март вырос на рекордные 12,6%, частично из-за потрясений от войны, которую развязала Россия против Украины.

Источник: Голос Америки

Дословно генеральный директор ФАО Цюй Дунъю: "В последнее время цены на базовые продукты питания такие как пшеница и растительные масла, резко растут, что влечет за собой чрезвычайные траты для мировых потребителей, особенно для самых бедных.

Реклама:

На Украину и Россию приходится около трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и около 80% экспорта подсолнечного масла. А такие страны как Египет и Ливан импортируют более 70% пшеницы от двух враждующих государств. Влияние этого конфликта ощутят почти во всем мире".

Детали: Он предупредил, что уязвимые потребители и страны столкнутся со снижением покупательной способности из-за роста цен на продукты питания и роста цен на топливо.

Цюй Дунъю констатировал, что среди прочего растут цены также на удобрения. Это может привести к сокращению использования удобрений и уменьшению урожайности.

ВИДЕО ДНЯ

В ФАО говорят, что перебои в экспорте и потери из-за российского вторжения в Украину всколыхнули мировой рынок.

Справка: Индекс цен на продукты питания, созданный в 1990 году, отслеживает цены на зерновые, растительные масла, мясо, молочные продукты и сахар.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Последние новости
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
Все новости...
Реклама: