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Италия договорилась с Алжиром о замене российскому газу – источники

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 23:42

В понедельник, 11 апреля, премьер-министр Италии Марио Драги посетит Алжир, чтобы подписать соглашение об увеличении импорта газа.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало агентство Reuters.

Два источника агентства в правительстве подтвердили, что Драги поедет в не анонсированный визит с делегацией, в которую войдут глава итальянской энергетической группы Eni, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо и министр по вопросам энергетики Роберто Чинголани.

Этот визит запланирован для подписания соглашения, договоренность о котором уже достигнута.

Италия, получающая около 40% своего импорта газа из России, пытается диверсифицировать энергоснабжение.

Ранее на этой неделе Чинголани заявлял, что Италия ведет переговоры с семью странами и некоторые переговоры "на очень продвинутой стадии". Кроме того, Ди Майо и генеральный директор Eni посещали Алжир в последние недели.

Алжир уже сейчас – второй по величине поставщик газа в Италии. Трубопровод, проложенный по дну Средиземного моря, способен перекачивать более 110 миллионов кубометров газа в сутки, но транспортируется менее 60 млн кубометров.

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Ранее Рим заявлял, что хочет увеличить прокачку примерно на 40% от текущих объемов.

"Драги подпишет институционное соглашение между странами, а затем Eni и государственная алжирская нефтегазовая компания Sonatrach согласуют технические аспекты", – сообщил источник Reuters, добавив, что соглашение также будет включать общие инвестиции в проекты по возобновляемой энергетике.

На днях Европарламент одобрил рекомендацию об энергетическом эмбарго для России из-за войны РФ в Украине.

Ранее, в апреле, премьер Италии поддержал энергетические санкции.

В то же время венгерский премьер Орбан готов платить за газ в рублях, если об этом попросит Россия.

Темы: ИталиягазРосcия
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