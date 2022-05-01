В Вене сравнили европейские города и разрушены украинские и призвали остановить Россию

В центре Вены прошла украинско-польская акция в рамках кампании Stop Russia now! ("Остановите Россию сейчас!").

Источник: Укринформ

Детали: Акция преследует цель привлечь внимание европейцев к развязанной РФ войны против Украины и российских военных преступлений.

Во время мероприятия на площади Героев были установлены автомобили с огромными биллбордами о войне, с проведением параллелей между военными буднями в Украине и мирной жизнью в других странах Европы.

В частности, на одном из билбордов был изображен велосипедист, прогуливающийся с собакой в Амстердаме, и фото из украинской Бучи, на котором изображен расстрелянный россиянами велосипедист и пс рядом. Надпись на билборде: "Катаетесь на велосипеде со своей собакой?" – "Остановите Россию сейчас!"

На другом билборде контраст создавали изображения Милана и Бородянки: на первой части плаката изображена семья на кухне в итальянском городе, на другой – разрушенная кухня в многоквартирном доме в пригороде украинской столицы. Надпись: "Вы охотно готовите дома?" – "Остановите Россию сейчас!".

Еще один билборд посвящен фактически уничтоженному русскими войсками Мариуполю. На одной части изображена разрушенная многоэтажка в украинском портовом городе, на другой – Колизей в Риме. Надпись: "Узнаете этот город?" – "Остановите Россию сейчас!".

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"Эта общая акция Украины и Польши направлена на то, чтобы пробудить совесть у многих граждан Западной Европы. Эти символические изображения, демонстрирующие контраст между буднями в Украине и буднями в Западной Европе, должны нам показать, в какое время мы живем. Мы не должны позволить, чтобы эта война продолжалась. Да, на эти изображения трудно смотреть, но... это – реальность. Мы не должны закрывать глаза на реальность", - заявила во время акции посол Польши в Австрии Иоланта-Роза Козловская.

Она подчеркнула, что Россия сейчас совершает геноцид в Украине, а военные преступления российских войск не случайные акты, а хорошо спланированные. "Убийства, пытки, изнасилование и казни гражданских со связанными руками за спиной, целенаправленные удары по жилым домам, больницам и детсадам – именно так Россия планировала эту войну. И наша политическая и моральная ответственность – остановить эти ужасные акты военных преступлений со стороны российской армии в Украине", – заявила польский посол.

Дипломат добавила, что российская война против Украины – это "точка невозвращения, которая должна полностью изменить отношения между РФ и Европой". В этой связи Козловская подчеркнула, что Евросоюз должен принять новый пакет санкций против России, который будет содержать эмбарго на российские нефть и нефтепродукты и газ с тем, чтобы лишить кремль доходов и возможностей финансировать дальше войну. По ее словам, польское правительство будет "делать все возможное, чтобы ввести на европейском уровне эмбарго на российские нефть и газ", и призывает все европейские правительства это поддержать.

"Украина защищает не только свою независимость и свободу. Она борется также за нашу свободу, за свободу Западной и Центральной Европы. На кону – европейские ценности. И Украина защищает эти ценности. Наш моральный долг – помочь украинцам... Мы должны остановить россия и путина. Мы должны остановить эту безумную войну!" – заявила польский посол.

Со своей стороны посол Украины в Австрии Василий Химинец рассказал о последнем развитии событий вокруг российского вторжения и новых жертвах и разрушениях с украинской стороны. По его словам, украинцы живут в надежде на то, что война как можно скорее закончится, однако в этой надежде они не становятся слабее и продолжают активную борьбу. Путин же, поняв, что ему не удастся завоевать Украину, пытается запугать и сломать психологически мирное население, бомбя украинские города.

"Вся украинская нация сейчас едина. Потому что все понимают, что мы должны выиграть эту войну. И мы ее выиграем, поскольку речь о нашем будущем и свободе... Но, что тоже важно, и это цель нашей общей с польской стороной акции, – чтобы здесь, в Европе, четко понимали, что идет варварская война путина против свободной Европы, против всех стран в Европе! Важно, чтобы европейцы чувствовали, что речь идет о нашем общем будущем и наших общих интересах и ценностях", - заявил Химинец.

Он призвал правительства европейских стран усилить давление на Россию путем санкций, а также работать совместно над привлечением виновных к ответственности.