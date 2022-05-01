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На Донецком направлении батальон "Сармат" отбил вражеское наступление – ООС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 07:27
На Донецком направлении батальон Сармат отбил вражеское наступление – ООС
украинские военные, скриншот

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника.

Источник: штаб ООС

Детали: Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе обороны на Донецком направлении.

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Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.

"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника", – сообщает штаб ООС.

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Темы: ООСДонбассвойнаВооруженные силы
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