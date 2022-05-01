Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донецком направлении батальон "Сармат" отбил вражеское наступление – ООС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 07:27
украинские военные, скриншот

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника.

Источник: штаб ООС

Детали: Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе обороны на Донецком направлении.

Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.

"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника", – сообщает штаб ООС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООСДонбассвойнаВооруженные силы
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба

Все новости...
ООС
На Донбассе ВСУ отбили 9 атак и уничтожили 20 единиц вражеской техники
ВСУ на Донбассе уничтожили около 70 единиц вражеской техники
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага: уничтожена сотня российских оккупантов
Последние новости
01:15
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
00:22
Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
22:17
На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60
22:00
Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами
Все новости...