На Донецком направлении батальон "Сармат" отбил вражеское наступление – ООС

Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника.

Источник: штаб ООС

Детали: Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе обороны на Донецком направлении.

Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов. После этого утром на горизонте появилась бронетехника и пехота оккупантов.

"Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника", – сообщает штаб ООС.