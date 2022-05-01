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В результате российской агрессии растет количество раненых детей - более 404

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 09:14
иллюстрация Андрея Ермоленко

Более 623 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 1 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 404.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской областях – 15.

Так в течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г.Доброполье, пгт.Дробышево Краматорского района и с.Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей.

28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.

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В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.

Темы: войнадети
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