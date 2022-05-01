Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате российской агрессии растет количество раненых детей - более 404

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 09:14
В результате российской агрессии растет количество раненых детей - более 404
иллюстрация Андрея Ермоленко

Более 623 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: По данным ювенальных прокуроров, по состоянию на утро 1 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 404.

Реклама:

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской областях – 15.

Так в течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г.Доброполье, пгт.Дробышево Краматорского района и с.Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей.

ВИДЕО ДНЯ

28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.

Темы: войнадети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: