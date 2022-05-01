Глава Луганской области призывает жителей эвакуироваться

1 мая запланирована эвакуация из городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, а также из Горской общины в Луганской области, председатель ОВА призывает людей эвакуироваться, пока это возможно.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Горская община – успейте эвакуироваться, пока ситуация не такая тяжелая, как в Попасной.

Автобусы уже в пути. Места сборов в Лисичанске, Северодонецке, Рубежном, Горском те же".

Детали: Гайдай напомнил, что власти вынуждены приостановить эвакуацию людей из Попасной после того, как 29 апреля потеряли связь с людьми в двух автобусах. По словам главы ОВА, ситуация в городе крайне опасна.

"У попаснян было много возможностей уехать раньше: несколько раз эвакуационный поезд выезжал из местного железнодорожного вокзала, а затем – из Камышевахи. Очень долго автобусы могли добраться до центра города. Теперь все сложнее. Поэтому не ждите до последнего. Пока есть возможность – выезжайте подальше от "русского мира", не жалеющего ни женщин, ни детей. Сохраните жизнь", – подытожил Гайдай.

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