Молдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста

Российское информагентство "РИА Новости" 1 мая сообщило, что его корреспондента Артура Шайхутдинова не пустили в Молдову.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Пресссекретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым иностранным гражданам, прибывшим в аэропорт Кишинева, отказали во въезде в страну.

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"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение государственной границы", - пояснила она.

Шайхутдинов был развернут на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда он прилетел из Стамбула.

По словам Шайхутдинова, причина отказа – отсутствие аккредитации министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

"РИА Новости" сообщили, что Шайхутдинов направлялся в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.

Сам корреспондент заявил, что его документы поместили в конверт и отдали экипажу, который вернет их после посадки в Стамбуле.

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