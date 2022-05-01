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Молдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 11:58
Молдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста
Артур Шайхутдинов, фото NewsMaker

Российское информагентство "РИА Новости" 1 мая сообщило, что его корреспондента Артура Шайхутдинова не пустили в Молдову.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Пресссекретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым иностранным гражданам, прибывшим в аэропорт Кишинева, отказали во въезде в страну.

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"Такое решение приняли в связи с тем, что не были соблюдены законные условия для получения разрешения на пересечение государственной границы", - пояснила она.

Шайхутдинов был развернут на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда он прилетел из Стамбула.

По словам Шайхутдинова, причина отказа – отсутствие аккредитации министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.

"РИА Новости" сообщили, что Шайхутдинов направлялся в Приднестровье для освещения ситуации в регионе.

Сам корреспондент заявил, что его документы поместили в конверт и отдали экипажу, который вернет их после посадки в Стамбуле.

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По данным ГУР МО Украины, Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной – Россия готовит там провокации на майские праздники.

Темы: МолдоваРосcияСМИ
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