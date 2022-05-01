Молдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста
Российское информагентство "РИА Новости" 1 мая сообщило, что его корреспондента Артура Шайхутдинова не пустили в Молдову.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.
Пресссекретарь Пограничной полиции Молдовы Раиса Новицки подтвердила, что некоторым иностранным гражданам, прибывшим в аэропорт Кишинева, отказали во въезде в страну.
Шайхутдинов был развернут на пункте контроля в аэропорту Кишинева, куда он прилетел из Стамбула.
По словам Шайхутдинова, причина отказа – отсутствие аккредитации министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы.
Сам корреспондент заявил, что его документы поместили в конверт и отдали экипажу, который вернет их после посадки в Стамбуле.
По данным ГУР МО Украины, Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной – Россия готовит там провокации на майские праздники.