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ГСЧС потроллила российских коллег, которые воюют, пока пылает Сибирь

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 мая 2022, 12:38
фото: оос

Государственная служба чрезвычайных ситуаций высмеяла Министерство по чрезвычайным ситуациям России, воюющее в Украине в то время, когда в Сибири фиксируют рекордные пожары.

Источник: ГСЧС

Дословно: "МЧС России, что вы там? Уже все очаги пожаров в лесах Сибири обнаружили, раз решили полетать своими Орланами над Донеччиной? Или это ваш мусор случайно шквальным ветром на нашу территорию занесло? Так надо следить за штормовыми предупреждениями.

Ваш вклад в эту войну так же пойдет на свалку истории, как и те дирижабли министерства охраны окружающей среды России, которые будут запускаться после того, как закончатся ваши беспилотники и воздушные змеи министерства великой русской культуры".

Напомним: 24 апреля сообщалось, что традиционные пожары в Сибири уже вдвое больше, чем в прошлом, и стали бесконтрольными, поскольку российские военные, обычно борющиеся с ними, сейчас на войне в Украине.

30 апреля стало известно, что в войне против Украины Россия уже использует беспилотные летательные аппараты своего министерства по чрезвычайным ситуациям.

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Темы: ГСЧСРосcиявойнаСибирь
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