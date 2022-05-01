Нацгвардейцы уничтожили российскую БМП-2 вместе с экипажем и показали трофеи

Бойцы Национальной гвардии уничтожили российскую боевую машину пехоты с экипажем и подбили вражеский танк на Харьковщине.

Источник: пресс-центр Нацгвардии

Детали: Накануне спецназовцы НГУ во время рейда на одном из Изюмских направлений заметили несколько единиц техники противника с личным составом.

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Отмечается, что украинские защитники мгновенно сработали по противнику. Гвардейцы применили украинский противотанковый ракетный комплекс "Корсар" и открыли прицельный пулеметный огонь.

Цели были поражены: спецназовцы уничтожили БМП-2 противника вместе с личным составом и подбили танк.

НГУ обнародовала соответствующее видео.

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Машина тягач легкого бронирования, автомобили Урал и КамАЗ, а также бронированный автомобиль Торнадо – эту технику теперь используют украинские гвардейцы для обороны восточных границ нашего государства.

Отмечается, что специалисты техники НГУ не только отремонтировали и реставрировали машины, но и оборудовали необходимым вооружением.