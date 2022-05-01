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Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 14:08

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Мельник отвечал на вопрос, какой конкретно поддержки ожидает Украина от Германии,

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"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", - сказал Мельник.

Он отметил, что решение направить Украине ЗСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно,

"Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет - чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение", – заметил посол.

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На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Темы: ГерманияУкраинаоружиеСША
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