Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

Мельник отвечал на вопрос, какой конкретно поддержки ожидает Украина от Германии,

"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", - сказал Мельник.

Он отметил, что решение направить Украине ЗСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно,

"Тем более что для "Гепардов" не хватает боеприпасов. Это было известно с начала войны, но федеральное министерство обороны занялось этим только на этой неделе. Кроме того, "Гепардам" уже 40 лет - чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение", – заметил посол.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.