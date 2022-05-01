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Поток на въезд в Украину с запада 30 апреля был максимальным с начала войны

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 14:50
Поток на въезд в Украину с запада 30 апреля был максимальным с начала войны
фото ГПСУ

Число людей, въехавших в Украину через ее западную границу, 30 апреля возросло до почти 40 тысяч – максимального значения с начала войны.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госпогранслужбы

Детали: Количество тех, кто последовал на въезд, возросло с более чем 35 тысяч днем ​​ранее до почти 40 тысяч (из них украинцев – 36 тысяч).

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Отмечается, что в последний день апреля было также зафиксировано рекордное с начала войны число прошедших через границу транспортных средств - 19 тысяч. Это может быть связано с ожиданиями закрытия окна по льготному ввозу в Украину автомобилей в связи с внесенным в Верховную Раду соответствующим законом, указывает издание.

Поток на выезд 30 апреля остался на уровне предыдущего дня – 38 тысяч, став меньше потока на въезд впервые с 24 апреля.

Ведомство уточнило, что за минувшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами выросло до 380 с 250 накануне.

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Госпогранслужба напомнила, что, по информации словацкой стороны, со 2 мая пункт пропуска "Велке Слеменце" (с украинской стороны - "Малые Селменцы") будет функционировать с 09:00 до 21:00 (по киевскому времени).

Темы: границавойнаПограничная служба
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