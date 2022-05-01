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Путин отменил визовые преференции для граждан стран Европы

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 15:26

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ряда визовых преференций для граждан большинства стран Европы.

Соответствующая информация размещена на официальном портале правовой информации, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс".

Закон вводит визовый режим для владельцев дипломатических паспортов – граждан стран ЕС, Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также отменяет визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, а также журналистов из перечисленных стран.

Закон приостанавливает отдельные положения международных договоров с перечисленными странами, касающимися дипломатических паспортов и виз.

В законе объясняется этот шаг "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия".

Напомним, ранее в воскресенье спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы представителей бизнеса из "недружественных стран" в России и направлять полученные средства "на развитие" РФ.

Темы: ПутинЕвропавизы
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