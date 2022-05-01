Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Греция "возвращается к нормальности", отменила все ограничения для невакцинированных

Воскресенье, 1 мая 2022, 16:12

В воскресенье, 1 мая, в Греции обновились правила туризма, включая правила для местных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", Ekathimerini констатирует "возвращение к правилам нормальной жизни"

Решение о полном ослаблении ограничений Афины приняли после двух лет пандемии и беспрецедентных ограничительных мер, которые в Греции в отдельные периоды были самыми суровыми на континенте.

В частности, будет отменено правило про разделение вакцинированных и невакцинированных людей.

Теперь для посещения магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров и т.д. не требуются вакцинация, справка о выздоровлении или негативные тесты на коронавирус. Единственное исключение, где остались ограничения касаются обязанности сдавать экспресс-тесты для непривитых работников, но количество тестов уменьшили с 2 до 1 в неделю. Также остается правило ношения масок в помещении еще минимум месяц.

"Условия сейчас способствуют отмене ограничений. Значительная часть населения иммунизирована", – объяснил изданию профессор кафедры патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

Очевидно, решение продиктовано также желанием получить наполненность заведений в туристический сезон.

ВИДЕО ДНЯ

За последние сутки в Греции зафиксировано 25 смертей, связанных с covid.

Ранее ЕС заявил о завершении чрезвычайной фазы пандемии. Между тем Дания стала первым государством в ЕС, где приостановили кампанию вакцинации от коронавируса.

Темы: ГрециякоронавирусЕС
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Все новости...
Греция
Греция арестовала российский нефтяной танкер в рамках санкций ЕС
Греция больше не планирует отправлять оружие Украине
Зеленский в парламенте Греции: нам не нужны новые Фермопилы, спасите Мариуполь
Последние новости
03:05
видеоРФ: В Белгородской области слышали "разрывы"
02:18
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ
01:15
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
00:22
Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
Все новости...