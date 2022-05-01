В ЕС готовят законодательство для защиты журналистов от исков о клевете

Европейская комиссия подготовила проект законодательства ЕС для защиты СМИ от ненадлежащих исков, направленных на то, чтобы заставить СМИ замолчать.

Об этом сообщает брюссельское издание EUObserver, ознакомившееся с документом.

ЕК предлагает критерии выделения таких исков против медиа и неправительственных организаций, которые не ставят цель реальной борьбы с клеветой, а направлены на создание проблем для тех, кто пишет о миллиардерах или крупных транснациональных компаниях.

Реклама:

Если страны ЕС и депутаты Европарламента поддержат предложенную директиву ЕС, то судьи национальных судов получат право на закрытие фиктивных дел без их рассмотрения с компенсацией тем, против кого эти иски были направлены.

"Мы помогаем защитить тех, кто рискует и выступает в защиту общественных интересов", - заявила в Брюсселе еврокомиссар по вопросам ценностей ЕС Вера Юрова.

В директиве перечислены критерии, которые имеют право использовать судьи, чтобы решить, является ли судебный процесс против СМИ настоящим или злоупотребляет ли заявитель механизмами правосудия.

ВИДЕО ДНЯ

Среди них, например, вымогание от медиа и активистов непропорционально большого финансового ущерба или открытие нескольких дел одновременно. Законодательство также применяется к странам, не входящим в ЕС, что позволяет европейским судьям отменить решения против граждан и СМИ ЕС, вынесенных, например, в Лондоне.

Впрочем, есть ограничения – законодательство может быть применено только к "делам с трансграничными последствиями", поскольку компетенция ЕС не охватывает национальное законодательство в сфере правосудия.

EUobserver приводит примеры трех дел против себя, подпадающих под новое законодательство ЕС в случае его принятия в действующей редакции. Первый – это иск компании из Люксембурга по статье о дезинформации на Мальте; второй – иск бельгийской фирмы в суд в Бельгии из-за статьи о безопасности лизинга VIP-джетов для глав государств ЕС и НАТО по всей Европе; третий – иск белорусской фирмы из-за статьи об вероятном отмывании денег на Кипре.

"Это не идеально, но это большой шаг вперед", - прокомментировала изданию этот проект Джули Майерчак из парижской неправительственной организации "Репортеры без границ".

Как сообщалось, недавно посол РФ подал в суд на итальянскую газету из-за статьи об убийстве Путина.

В конце прошлого года жена Макрона заявила о намерении судиться из-за фейка, что она родилась мужчиной.

Пока неясно, какие из этих статей будут подпадать под эту норму.