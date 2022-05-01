В ЕС готовят законодательство для защиты журналистов от исков о клевете

Европейская комиссия подготовила проект законодательства ЕС для защиты СМИ от ненадлежащих исков, направленных на то, чтобы заставить СМИ замолчать.

Об этом сообщает брюссельское издание EUObserver, ознакомившееся с документом.

ЕК предлагает критерии выделения таких исков против медиа и неправительственных организаций, которые не ставят цель реальной борьбы с клеветой, а направлены на создание проблем для тех, кто пишет о миллиардерах или крупных транснациональных компаниях.

Если страны ЕС и депутаты Европарламента поддержат предложенную директиву ЕС, то судьи национальных судов получат право на закрытие фиктивных дел без их рассмотрения с компенсацией тем, против кого эти иски были направлены.

"Мы помогаем защитить тех, кто рискует и выступает в защиту общественных интересов", - заявила в Брюсселе еврокомиссар по вопросам ценностей ЕС Вера Юрова.

В директиве перечислены критерии, которые имеют право использовать судьи, чтобы решить, является ли судебный процесс против СМИ настоящим или злоупотребляет ли заявитель механизмами правосудия.

Среди них, например, вымогание от медиа и активистов непропорционально большого финансового ущерба или открытие нескольких дел одновременно. Законодательство также применяется к странам, не входящим в ЕС, что позволяет европейским судьям отменить решения против граждан и СМИ ЕС, вынесенных, например, в Лондоне.

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Впрочем, есть ограничения – законодательство может быть применено только к "делам с трансграничными последствиями", поскольку компетенция ЕС не охватывает национальное законодательство в сфере правосудия.

EUobserver приводит примеры трех дел против себя, подпадающих под новое законодательство ЕС в случае его принятия в действующей редакции. Первый – это иск компании из Люксембурга по статье о дезинформации на Мальте; второй – иск бельгийской фирмы в суд в Бельгии из-за статьи о безопасности лизинга VIP-джетов для глав государств ЕС и НАТО по всей Европе; третий – иск белорусской фирмы из-за статьи об вероятном отмывании денег на Кипре.

"Это не идеально, но это большой шаг вперед", - прокомментировала изданию этот проект Джули Майерчак из парижской неправительственной организации "Репортеры без границ".

Как сообщалось, недавно посол РФ подал в суд на итальянскую газету из-за статьи об убийстве Путина.

В конце прошлого года жена Макрона заявила о намерении судиться из-за фейка, что она родилась мужчиной.

Пока неясно, какие из этих статей будут подпадать под эту норму.