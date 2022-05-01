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Оккупанты обворовывают больницы и заставляют лечить раненых россиян – разведка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 17:48
фото ГУР

На оккупированных территориях Украины россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят оборудование и оставляют население без медпомощи.

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Дословно: "Из инфекционного отделения Старобельска (Луганская область) вывезено все оборудование, предоставленное с 2014 года по программам международных доноров и правительства Украины. Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19".

Детали: В ГУР сообщают, что на оккупированных территориях закрываются медицинские учреждения, не хватает врачей, запрещена доставка лекарств из подконтрольных Украине территорий.

В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска (Харьковская область) больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу.

Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую.

В помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению.

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Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают нужды ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено изменять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Все без исключения больницы Балаклеи (Харьковская область) заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводится на работу. Украинские граждане остаются без медицинской помощи.

Темы: оккупациямедицинаРосcиявойна
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