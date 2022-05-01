Из-за эвакуации с "Азовстали" гумкоридоры для мариупольцев из других районов перенесли

Из-за эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, выезд мариупольцев из других районов перенесли на 2 мая.

Источник: telegram-канал Мариупольского городского совета

Дословно: "С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая).

Начало в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Детали: Мариупольский городской совет подтвердил начало эвакуации гражданского населения из "Азовстали" при содействии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

Пресс-служба пообещала больше информации об операции впоследствии по прибытии людей в безопасное место.

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