Из-за эвакуации с "Азовстали" гумкоридоры для мариупольцев из других районов перенесли
Воскресенье, 1 мая 2022, 18:44
Из-за эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, выезд мариупольцев из других районов перенесли на 2 мая.
Источник: telegram-канал Мариупольского городского совета
Дословно: "С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая).
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Начало в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".
Детали: Мариупольский городской совет подтвердил начало эвакуации гражданского населения из "Азовстали" при содействии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.
Пресс-служба пообещала больше информации об операции впоследствии по прибытии людей в безопасное место.
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Предыстория:
- В полшестого вечера 1 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что при содействии ООН и МККК началась эвакуация гражданских лиц из бункеров "Азовстали".
- После обеда 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".
- 30 апреля с территории "Азовстали" вывезли 20 раненых гражданских, которых военные извлекли из-под завалов полевого госпиталя.