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Из-за эвакуации с "Азовстали" гумкоридоры для мариупольцев из других районов перенесли

Денис КарловскийВоскресенье, 1 мая 2022, 18:44
Из-за эвакуации с Азовстали гумкоридоры для мариупольцев из других районов перенесли
мирные жители возле разрушенного дома в мариуполе 29 апреля. фото: getty images

Из-за эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, выезд мариупольцев из других районов перенесли на 2 мая.

Источник: telegram-канал Мариупольского городского совета

Дословно: "С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая).

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Начало в 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Детали: Мариупольский городской совет подтвердил начало эвакуации гражданского населения из "Азовстали" при содействии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста.

Пресс-служба пообещала больше информации об операции впоследствии по прибытии людей в безопасное место.

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Предыстория:

  • В полшестого вечера 1 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что при содействии ООН и МККК началась эвакуация гражданских лиц из бункеров "Азовстали".
  • После обеда 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".
  • 30 апреля с территории "Азовстали" вывезли 20 раненых гражданских, которых военные извлекли из-под завалов полевого госпиталя.

Темы: Мариупольэвакуациявойнаоккупация
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