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Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 18:53
Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба

Российские войска пытаются наступать на Слобожанском, Донецком и Таврическом направлениях, однако успеха не имеют и несут потери.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

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На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.

Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

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На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.

На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.

В целях уточнения обстановки и выявления позиций подразделений ВСУ противник провел воздушную разведку с привлечением БпЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской областей.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения войск ВСУ на Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА.

В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения украинских подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины с территории Беларуси, а также осуществление провокаций в районах, расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений украинских сил обороны.

Темы: войнаВооруженные силы
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