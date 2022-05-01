Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Со 2 мая возобновят движение автобусы в Киев из Гостомеля, Лубянки и Шибеного

Светлана КизиловаВоскресенье, 1 мая 2022, 19:02
Со 2 мая возобновят движение автобусы в Киев из Гостомеля, Лубянки и Шибеного

В понедельник заработают еще три автобусных маршрута в Киевской области.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По словам чиновника, уже 22 мая заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибеное – Киев.

Реклама:

Тимошенко также добавил, что на 1 мая полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах, 109 797 потребителей имеют доступ к газоснабжению.

Дословно: "Продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры на освобожденных от российской оккупации территориях. Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе. По результатам работы – мин нет. Теперь специалисты могут смело приступать к строительству временной переправы.

Услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95%. Работают все сервисные центры Пенсионного фонда. Возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобусных маршрута общего пользования, на которых задействовано около 255 единиц транспорта".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьКиевтранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: