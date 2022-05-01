Со 2 мая возобновят движение автобусы в Киев из Гостомеля, Лубянки и Шибеного

В понедельник заработают еще три автобусных маршрута в Киевской области.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По словам чиновника, уже 22 мая заработают три автобусных маршрута сообщением Гостомель – Киев, Лубянка – Киев, Шибеное – Киев.

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Тимошенко также добавил, что на 1 мая полностью или частично восстановлено электроснабжение в 495 населенных пунктах, 109 797 потребителей имеют доступ к газоснабжению.

Дословно: "Продолжается разминирование объектов транспортной инфраструктуры на освобожденных от российской оккупации территориях. Накануне группа саперов обследовала место под строительство временного моста через реку в Вышгородском районе. По результатам работы – мин нет. Теперь специалисты могут смело приступать к строительству временной переправы.

Услуги интернет-доступа предоставляются в 85% населенных пунктов, телефонии – в 95%. Работают все сервисные центры Пенсионного фонда. Возобновили работу 223 пригородных и междугородных автобусных маршрута общего пользования, на которых задействовано около 255 единиц транспорта".