30-я ОМБр показала, как уничтожает технику российских захватчиков "Гвоздикой"
Воскресенье, 1 мая 2022, 19:36
1 мая представители 30-й Отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали работу расчета самоходной артиллерийской установки при уничтожении оккупантов.
Источник: 30 ОМБр в Ютубе
Дословно: "Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 ОМБр по российскому БТР.
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Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео".
Справка: Самоходная артиллерийская установка САУ 2С1 "Гвоздика" предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.
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