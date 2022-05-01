30-я ОМБр показала, как уничтожает технику российских захватчиков "Гвоздикой"

1 мая представители 30-й Отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали работу расчета самоходной артиллерийской установки при уничтожении оккупантов.

Источник: 30 ОМБр в Ютубе

Дословно: "Молниеносная боевая работа расчета 2С1 30 ОМБр по российскому БТР.

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Яркое уничтожение вражеской техники – дальше на видео".

Справка: Самоходная артиллерийская установка САУ 2С1 "Гвоздика" предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.