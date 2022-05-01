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Украинские защитники "Азовстали" надеются, что удастся вывезти тяжелораненых

Воскресенье, 1 мая 2022, 19:48
Украинские защитники Азовстали надеются, что удастся вывезти тяжелораненых
родственники, жены и девушки ВОЕННЫх, КОТОРЫЕ Оказались В БЛОКАДЕ НА "АЗОВСТАЛЕ", ПРОТЕСТУЮТ НА майдане нЕЗАВИСИМОСТИ В КИЕВЕ 30 АПРЕЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские военнослужащие, защищающие Мариуполь с территории "Азовстали", надеются, что украинские власти с международными организациями договорятся о безопасной эвакуации тяжелораненых военных.

Источник: украинские военные в комментарии изданию hromadske

Прямая речь: "Им (тяжелораненым бойцам – ред.) нужны надлежащий уход, нормальное питание, обезболивающие, перевязки. По ним речь ведется, но неизвестны детали.

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Знаем и надеемся, что процесс не прекращен и переговоры продолжаются. Надеемся на то, что их заберут".

Детали: По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Украина и Россия договорились об эвакуации гражданских в Запорожье, где им окажут помощь.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В полшестого вечера 1 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что при содействии ООН и МККК началась эвакуация гражданских лиц из бункеров "Азовстали".
  • В послеобеденное время 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".
    30 апреля представители полка "Азов" сообщили международному сообществу, что 20 гражданских забрали, но о тяжело раненых, извлеченных из-под завалов, почему-то не говорят на переговорах по эвакуации.

Темы: РосcияАзовМариупольэвакуация
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