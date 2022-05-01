Украинские защитники "Азовстали" надеются, что удастся вывезти тяжелораненых

родственники, жены и девушки ВОЕННЫх, КОТОРЫЕ Оказались В БЛОКАДЕ НА "АЗОВСТАЛЕ", ПРОТЕСТУЮТ НА майдане нЕЗАВИСИМОСТИ В КИЕВЕ 30 АПРЕЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Украинские военнослужащие, защищающие Мариуполь с территории "Азовстали", надеются, что украинские власти с международными организациями договорятся о безопасной эвакуации тяжелораненых военных.

Источник: украинские военные в комментарии изданию hromadske

Прямая речь: "Им (тяжелораненым бойцам – ред.) нужны надлежащий уход, нормальное питание, обезболивающие, перевязки. По ним речь ведется, но неизвестны детали.

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Знаем и надеемся, что процесс не прекращен и переговоры продолжаются. Надеемся на то, что их заберут".

Детали: По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Украина и Россия договорились об эвакуации гражданских в Запорожье, где им окажут помощь.

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