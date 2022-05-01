Украинские защитники "Азовстали" надеются, что удастся вывезти тяжелораненых
Воскресенье, 1 мая 2022, 19:48
Украинские военнослужащие, защищающие Мариуполь с территории "Азовстали", надеются, что украинские власти с международными организациями договорятся о безопасной эвакуации тяжелораненых военных.
Источник: украинские военные в комментарии изданию hromadske
Прямая речь: "Им (тяжелораненым бойцам – ред.) нужны надлежащий уход, нормальное питание, обезболивающие, перевязки. По ним речь ведется, но неизвестны детали.
Знаем и надеемся, что процесс не прекращен и переговоры продолжаются. Надеемся на то, что их заберут".
Детали: По словам представителя Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Украина и Россия договорились об эвакуации гражданских в Запорожье, где им окажут помощь.
Предыстория:
- В полшестого вечера 1 мая президент Владимир Зеленский подтвердил, что при содействии ООН и МККК началась эвакуация гражданских лиц из бункеров "Азовстали".
- В послеобеденное время 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".
30 апреля представители полка "Азов" сообщили международному сообществу, что 20 гражданских забрали, но о тяжело раненых, извлеченных из-под завалов, почему-то не говорят на переговорах по эвакуации.
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