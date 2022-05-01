После победы над РФ праздник 9 мая утратит важность – глава УИНП

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что после завершения войны 9 мая как День победы перестанет иметь прежнюю важность в обществе, так как появится новая победа.

Источник: Дробович, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь такое значение, какое оно имеет сейчас. Не потому что кто-то это будет запрещать, а потому, что у нас будет своя победа, которая для нашей идентичности, для понимания своего места будет иметь белее важное значение".

Детали: В то же время глава УИНП подчеркнул, что в Украине всегда будут помнить победу над нацизмом.

"Но постепенно это утратит свой пафос и ту идеологизацию, которую строил Советский Союз. Эту эволюцию необходимо сопроводить умно и без всякого передергивания, тогда народ не будет ссориться", - добавил Дробович.