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Эвакуация из Мариуполя должна продолжиться в 8 утра понедельника – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 20:57
гражданские в подземельях Азовстали, скриншот видео полка Азов

Эвакуация гражданских лиц из Мариуполя должна продолжиться в понедельник в 8 часов утра.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в 8 утра".

Детали: Зеленский сообщил, что более 100 человек, которых удалось вывезти из Мариуполя в воскресенье, должны приехать в Запорожье в понедельник утром.

"Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные приедут в Запорожье завтра утром. Дай бог, чтоб все это не сорвалось. Там их встретит наша команда", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не было ни одного дня, чтобы власти не пытались найти решение, которое обеспечит спасение украинцев из Мариуполя.

"Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории, удалось вывезти уже более 100 гражданских – прежде всего женщин и детей, спасавшихся от боевых действий именно на Азовстали", - сказал президент.

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Что предшествовало: После обеда 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН. "Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию", - сообщил он. 

Темы: МариупольэвакуацияЗеленский
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