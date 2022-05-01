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Эвакуация из Мариуполя должна продолжиться в 8 утра понедельника – президент

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 20:57
Эвакуация из Мариуполя должна продолжиться в 8 утра понедельника – президент
гражданские в подземельях Азовстали, скриншот видео полка Азов

Эвакуация гражданских лиц из Мариуполя должна продолжиться в понедельник в 8 часов утра.

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в 8 утра".

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Детали: Зеленский сообщил, что более 100 человек, которых удалось вывезти из Мариуполя в воскресенье, должны приехать в Запорожье в понедельник утром.

"Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные приедут в Запорожье завтра утром. Дай бог, чтоб все это не сорвалось. Там их встретит наша команда", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что не было ни одного дня, чтобы власти не пытались найти решение, которое обеспечит спасение украинцев из Мариуполя.

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"Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток прекращения огня на этой территории, удалось вывезти уже более 100 гражданских – прежде всего женщин и детей, спасавшихся от боевых действий именно на Азовстали", - сказал президент.

Что предшествовало: После обеда 1 мая международные журналисты начали сообщать, что из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы с 50 гражданскими, которых увезли на территорию, подконтрольную боевикам непризнанного формирования "ДНР".

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе при содействии ООН. "Первая группа примерно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию", - сообщил он. 

Темы: МариупольэвакуацияЗеленский
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