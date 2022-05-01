В Луганской области россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса – ОВА

Россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса в Попасной и записали с ним пропагандистское интервью.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

все фото с Facebook Гайдая

Детали: Гайдай рассказал, что 29 апреля вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови.

Реклама:

Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было.

Дословно: "И вот сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу.

Оккупанты заставили его говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол судьбы. Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта у Михаила не было. Кадры красноречивые".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 29 апреля два автобуса с поехавшими в Попасную волонтерами попали под обстрел – из первого эвакуационного автобуса исчезли люди, второй автобус с гуманитарной помощью исчез полностью.