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В Луганской области россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса – ОВА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 21:35
В Луганской области россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса – ОВА
пленный водитель, фото из Telegram Гайдая

Россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса в Попасной и записали с ним пропагандистское интервью.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

 
все фото с Facebook Гайдая

Детали: Гайдай рассказал, что 29 апреля вражеская ДРГ из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови.

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Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли, связи с водителем не было.

Дословно: "И вот сегодня, после двух суток поисков, Михаил Панков нашелся. Россияне записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному рашистскому телеканалу.

 

Оккупанты заставили его говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей, что мы бросили своих на произвол судьбы. Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают. Понимаю, что другого варианта у Михаила не было. Кадры красноречивые".

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Что предшествовало: 29 апреля два автобуса с поехавшими в Попасную волонтерами попали под обстрел – из первого эвакуационного автобуса исчезли люди, второй автобус с гуманитарной помощью исчез полностью.

Темы: Луганская областьРосcияэвакуация
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