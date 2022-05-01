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США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов

Воскресенье, 1 мая 2022, 22:24

В Конгрессе США планируют использовать средства, украденные российскими олигархами, для оплаты расходов на поддержку ВСУ в войне против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в воскресенье лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.

На брифинге в Нью-Йорке Шумер сообщил, что конгресс будет работать над поиском источников финансирования нового пакета помощи в $33 млрд, о котором попросил президент Байден. Для этого планируется конфисковать активы российских олигархов

"Нам нужны все активы, которые мы можем объединить, чтобы оказать Украине необходимую помощь", - цитирует Шумера Reuters.

Сенатор объяснил, что Конгресс вскоре примет законопроект, упрощающий процесс конфискации имущества, принадлежащего олигархам в Соединенных Штатах. Для этого законодатели разрешат ускорить рассмотрение дел о конфискации в федеральном суде.

По его словам, парламент США признает уголовным преступлением сознательное владение доходами, полученными от "коррупционных операций" с российским правительством.

"Настало время для российских олигархов, попавших под санкции, понести ответственность за полученные ими неправомерные средства", - сказал Шумер.

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Как сообщалось, Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь.

 Спикер Палаты представителей США рассчитывает на скорейшее одобрение $33 млрд для Украины.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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