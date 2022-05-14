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Полтавщина: Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ

Анастасия КалатурСуббота, 14 мая 2022, 05:00

Россияне нанесли удар высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ.

Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин на брифинге, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой".

Детали: Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна - в ТЭЦ.

Напомним:

  • Инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена. Он не сможет заработать до конца года
  • Кременчугский НПЗ был основным производителем горючего в Украине.
  • Уничтожение Кременчугского НПЗ привело к недостатку горючего на АЗС.

Темы: Полтавская областьКременчугвойна
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