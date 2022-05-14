Полтавщина: Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ

Россияне нанесли удар высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ.

Источник: председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин на брифинге, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Пострадавших нет, но вред причинен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой".

Детали: Отмечается, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в нефтеперерабатывающий завод, одна - в ТЭЦ.

Напомним: