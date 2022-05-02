Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ: В Белгородской области слышали "разрывы"

Анастасия КалатурПонедельник, 2 мая 2022, 03:05

В Белгородской области РФ заявляют о "двух сильных разрывах", которые были слышны в области.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: Гладков добавил, что повреждений и разрушений нет, также нет и пострадавших, а в соцсетях "уже появились кадры о вспышках в небе".

Что предшествовало: 1 мая в Белгородской области России произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Напомним: 27 апреля взрывы были в БелгородскойВоронежской и Курской областях РФ.

Темы: Росcия
Главное сегодня

Россияне третий раз ударили ракетами по мосту в Затоке – ОВА

"Борщ", "Реактивные гуси", "Имени Магистра Йоды": как киевляне предлагали переименовать станции метро

Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что у того "тоже была еврейская кровь"

видеоДоброе утро: ВСУ уничтожили два российских катера возле Змеиного

Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ

Россияне перебросили силы с Мариупольского направления под Попасную – сводка Генштаба

Все новости...
Росcия
Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ
Глава МИД Германии выступила за нефтяные санкции против РФ
Россияне перебросили силы с Мариупольского направления под Попасную – сводка Генштаба
Последние новости
14:22
Румыния отремонтирует ж/д пути для перевозки грузов из Украины
14:19
фото, видеоРоссияне уничтожили известную гимназию на Луганщине, выдержавшую две мировых войны
13:51
фото"Конечно, это не Анджелина Джоли": украинских полярников посетила морская слониха
13:50
МИД – на слова Лаврова о Зеленском: Обидно для всего еврейского народа
13:48
Вступление в ЕС и локализация: в Раде представили принципы плана восстановления Украины
13:30
Приват24 интегрируется с Payoneer
13:24
аудиоСБУ: россияне вывозят трупы своих солдат ночью небольшими партиями, чтобы маскировать потери
13:11
Хроника войны в Украине. 68-й день ОНЛАЙН
13:10
В 16 регионах Украины детские сады частично возобновили работу
13:08
ЕС может освободить Венгрию и Словакию от российского нефтяного эмбарго – СМИ
Все новости...