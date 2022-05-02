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РФ: В Белгородской области слышали "разрывы"

Анастасия КалатурПонедельник, 2 мая 2022, 03:05

В Белгородской области РФ заявляют о "двух сильных разрывах", которые были слышны в области.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Детали: Гладков добавил, что повреждений и разрушений нет, также нет и пострадавших, а в соцсетях "уже появились кадры о вспышках в небе".

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Что предшествовало: 1 мая в Белгородской области России произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

Напомним: 27 апреля взрывы были в БелгородскойВоронежской и Курской областях РФ.

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Темы: Росcия
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