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Над Сумщиной заметили вражеский беспилотник

Понедельник, 2 мая 2022, 04:55

Вдоль границы над территорией Сумщины пролетал вражеский беспилотник.

Источник: глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: Как сообщается, в Генштабе считают, что в ближайшее время могут быть провокации и обстрелы со стороны России.

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Живицкий обратился к жителям области и попросил жителей приграничных территорий быть внимательными, при первой опасности – выстрелах или взрывах рядом – перейти в безопасное место и не игнорировать сигналы тревоги.

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