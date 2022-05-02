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Финляндия хочет отгородиться от России забором

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 07:18

Финляндия планирует установить на своей восточной границе более эффективные ограждения, чем существующиесейчас.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Полковник Марко Турунен сказал, что оценка необходимости установки новых пограничных изгородей проводится "на бумажном уровне". Он подтвердил, что сейчас идет подготовительный анализ, но в будущем ожидается решение от руководства страны.

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"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе или на ключевых участках или чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на высшем уровне", – сказал Турунен.

По его словам, пограничные заграждения планируют для зон повышенного риска и критических зон – таких как пункты пересечения границы и территории рядом с ними.

Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км. В настоящее время границу между Финляндией и Россией разделяет только изгородь из колючей проволоки.

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"Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу", – ранее говорил Юкка Луккари, заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии.

Министр внутренних дел Криста Микконен также прокомментировала планы по установке пограничного забора.

Микконен цитирует отчет по безопасности, опубликованный в середине апреля, в котором говорится, что планы по возведению пограничных барьеров являются частью оперативной подготовки Финляндии.

Ранее в апреле правительство приняло решение о значительном увеличении финансирования пограничного контроля. Дополнительные средства будут выделены, например, пограничной службе Юго-Восточной Финляндии.

Темы: ФинляндияРосcияграница
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