Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии выступила за нефтяные санкции против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 07:47

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна поддерживает нефтяное эмбарго ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit.

"Мы также в рамках ЕС поощряем, чтобы теперь вместе как европейцы постепенно отказаться от нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС", — сказала Бербок.

Из-за захватнической войны России против Украины страны ЕС уже решили запретить импорт российского угля. Германия раньше скептически относилась к нефтяному эмбарго. Теперь Бербок подтвердила изменение курса, которое дипломаты ЕС уже обсуждали на выходных.

По ее словам, цель цели не допустить, чтобы Россия снова вела "захватническую войну в нарушение международного права".

"С помощью санкций мы гарантируем, что дальнейшие военные действия РФ в других регионах будут невозможны в течение следующих нескольких лет", - сказала министр. По ее словам, Россия будет настолько экономически повреждена войной и санкциями Запада, что "фактически годами не сможет встать на ноги".

Как сообщалось, Европейский Союз намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года, а прежде постепенно вводить ограничения на импорт.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияРосcиянефть
Главное сегодня

Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Зеленский о словах Лаврова по поводу евреев: Останется ли посол Израиля в Москве?

РФ попытается "присоединить" к своей территории Донбасс в середине мая – CNN

Подозреваемый в убийствах и пытках в Буче возмутился публикацией его данных

США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок

Все новости...
Германия
Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину
Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США
Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России
Последние новости
02:23
Россия заявила, что оккупанты вывезли из Украины почти 200 тысяч детей
01:58
Британия предоставит Украине военную помощь еще на £300 миллионов
01:25
Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет
01:04
видеоВ Белгороде снова сообщают о громком "хлопке"
00:58
Джонсон выступит перед Верховной Радой
00:50
Нефтяное эмбарго и газовое фиаско: итоги на экономическом фронте
00:32
На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"
00:27
Словакия потребует освобождения для себя от эмбарго на закупку российской нефти
00:23
Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки
00:10
ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая "Форпост" за $7 миллионов
Все новости...