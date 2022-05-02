Глава МИД Германии выступила за нефтяные санкции против РФ
По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна поддерживает нефтяное эмбарго ЕС против России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit.
"Мы также в рамках ЕС поощряем, чтобы теперь вместе как европейцы постепенно отказаться от нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС", — сказала Бербок.
Из-за захватнической войны России против Украины страны ЕС уже решили запретить импорт российского угля. Германия раньше скептически относилась к нефтяному эмбарго. Теперь Бербок подтвердила изменение курса, которое дипломаты ЕС уже обсуждали на выходных.
По ее словам, цель цели не допустить, чтобы Россия снова вела "захватническую войну в нарушение международного права".
"С помощью санкций мы гарантируем, что дальнейшие военные действия РФ в других регионах будут невозможны в течение следующих нескольких лет", - сказала министр. По ее словам, Россия будет настолько экономически повреждена войной и санкциями Запада, что "фактически годами не сможет встать на ноги".
Как сообщалось, Европейский Союз намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года, а прежде постепенно вводить ограничения на импорт.