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Глава МИД Германии выступила за нефтяные санкции против РФ

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 07:47

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна поддерживает нефтяное эмбарго ЕС против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Zeit.

"Мы также в рамках ЕС поощряем, чтобы теперь вместе как европейцы постепенно отказаться от нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС", — сказала Бербок.

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Из-за захватнической войны России против Украины страны ЕС уже решили запретить импорт российского угля. Германия раньше скептически относилась к нефтяному эмбарго. Теперь Бербок подтвердила изменение курса, которое дипломаты ЕС уже обсуждали на выходных.

По ее словам, цель цели не допустить, чтобы Россия снова вела "захватническую войну в нарушение международного права".

"С помощью санкций мы гарантируем, что дальнейшие военные действия РФ в других регионах будут невозможны в течение следующих нескольких лет", - сказала министр. По ее словам, Россия будет настолько экономически повреждена войной и санкциями Запада, что "фактически годами не сможет встать на ноги".

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Как сообщалось, Европейский Союз намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года, а прежде постепенно вводить ограничения на импорт.

Темы: ГерманияРосcиянефть
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