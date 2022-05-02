Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ

Венгерский министр Гергель Гуляш заявил, что Будапешт наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.

"Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику", - заявил Гуляш.

ЕС намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года из-за войны в Украине, а ограничения на импорт будут вводиться постепенно.

Венгрия, в значительной степени зависящая от российской энергии, была одной из самых активных в противостоянии расширению санкций.

"Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – сказал Гуляш.

Правительство Орбана договорилось с Россией разрешить конвертацию их платежей за газ в рубли, что поставило под удар политику санкций ЕС. Россия в среду прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, реализовав угрозу остановить потоки, если платежи не будут производиться в рублях.

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Как сообщалось, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин поддерживает нефтяные санкции против РФ.